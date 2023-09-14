В Ереване повесилась жена российского блогера
В Ереване обнаружено тело скончавшейся супруги известного российского блогера Алексея Романова Яны Зеленской, сообщают армянские СМИ. По предварительной версии, женщина покончила с собой в ванной комнате.
Романов – бывший телеведущий и журналист из Хабаровска. Он находился в Ереване в 2018 году во время «бархатной революции», публиковал видеоматериалы о митингах и демонстрациях.
В следственном отделе возбуждено уголовное производство по признакам убийства.
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