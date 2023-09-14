Украина спасает детей от российского «высокоточного оружия»

В Херсонской области решили эвакуировать детей из всех населенных пунктов, которые регулярно обстреливаются российскими войсками. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг», - подчеркнул он.

Также Прокудин сообщил об изменении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.