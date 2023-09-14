США пообещали ответить России

Соединенные Штаты не оставят без ответа решение Российской Федерации о выдворении двух американских дипломатов из посольства в Москве, заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Он отметил, что решение Кремля объявить американских дипломатов в Москве персонами нон грата является неспровоцированным и абсолютно безосновательным.

Миллер выразил убеждение, что Россия продолжает преследовать сотрудников посольства США так же, как и запугивать собственных граждан. По словам спикера Госдепа, Москва вместо конструктивного дипломатического взаимодействия выбрала противостояние и эскалацию.

«Мы сожалеем, что Россия пошла по такому пути, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы соответствующим образом отреагируем на их действия», - заявил Миллер.