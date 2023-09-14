Сыну Байдена грозит 25 лет тюрьмы

Сыну президента Джо Байдена Хантеру Байдену предъявлены обвинения по трем эпизодам подачи ложных сведений о себе при покупке огнестрельного оружия.

Это стало первым случаем, когда сын или дочь действующего президента преследуется в уголовном порядке.

Обвинения были предъявлены вслед за тем, как в июле сорвалась предложенная ранее сделка с правосудием, предусматривавшая признание вины в налоговом мошенничестве и незаконном владении оружием.

Все три последних обвинения связаны с тем, что Байден якобы солгал при заполнении федеральных бланков, когда покупал огнестрельное оружие, будучи наркоманом.

Он отметил, что не употребляет запрещенные наркотические вещества и не имеет зависимости от них, хотя на самом деле в то время активно употреблял «крэк».

После этих формальностей Хантер, как следует из судебных документов, купил револьвер кольт в оружейном магазине в штате Делавэр в октябре 2018 года. Он хранил пистолет в течение 11 дней.

Согласно федеральным законам США, ложь при заполнении такой документации или владение огнестрельным оружием в период употребления наркотиков уголовно наказуема.

«В случае признания виновным Байдену грозит наказание до 25 лет тюремного заключения», - говорится в заявлении Министерства юстиции. Фактические приговоры за федеральные преступления обычно меньше максимально возможных.