Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:38

Рынок нефти превратился в арену жесткой схватки глобальных игроков. Прогнозы следуют один за другим, и каждый новый прогноз страшнее предыдущего. К примеру, Международное энергетическое агентство (МЭА) в августовском докладе повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 млн баррелей в сутки и теперь ожидает его на уровне 102,2 млн баррелей в сутки. Этот прогноз сделан с учетом роста потребности в Китае более чем на 70%. По данным МЭА, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Китай в 2023 году будет обеспечивать 75% прироста, или 1,6 млн баррелей в сутки, что приведет к общему объему в 2,2 млн баррелей в сутки.

В июльском докладе показатель спроса прогнозировался на уровне 102,1 млн баррелей в сутки. В целом же тенденция к росту спроса на нефть на глобальном рынке наблюдается с начала текущего года. Так, спрос в первом квартале, по оценкам МЭА, составил 100,6 млн баррелей в сутки. Во втором квартале спрос вырос до 102 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом ожидается его рост на уровнях 102,9 и 103,1 млн баррелей в сутки соответственно. При этом в 2024 году, по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире вырастет до 103,2 млн баррелей в сутки. Рост спроса требует и соответствующего роста добычи нефти, иначе нарушится баланс на рынке, что приведет к волатильности цен на «черное золото» - ситуации, которая не приведет ни к чему хорошему. В то же время МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки. Многие страны, в том числе и входящие в ОПЕК+, добычу сокращают. Так, резкое сокращение добычи в Саудовской Аравии в июле привело к падению производства в ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки - до 50,7 млн баррелей. В то время как объемы добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, выросли на 310 тысяч баррелей в сутки - до 50,2 млн баррелей. В результате в июле добыча нефти в мире снизилась сразу на 910 тысяч баррелей в сутки - до 100,9 млн баррелей. В результате дисбаланс между спросом и добычей продолжает расти.

Да, продление Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти до конца года приведет к существенному дефициту на мировом рынке в IV квартале. В этом мнении убеждено не только МЭА, но и многие другие эксперты. Саудовско-российский альянс действительно стал серьезным вызовом для нефтяных рынков. Еще в августе цены на нефть были относительно спокойными, а волатильность находилась на многолетнем минимуме. Но решение Саудовской Аравии и России продолжить сокращение добычи и поставок нефти до конца года спровоцировало ценовой скачок выше 90 долларов за баррель, что стало 10-месячным максимумом. В начале сентября Россия продлила до конца года сокращение поставок нефти на 300 тысяч б/с, а Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на этот же период. На этом фоне коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне снизились на 14,7 млн баррелей. На конец месяца они составили 2 787 млн баррелей, что на 115,4 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. В МЭА говорят, что все это соответствует сезонной тенденции. В то же время приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Причем наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ на уровне более 2,5 млн баррелей в сутки с начала 2023 года до сих пор компенсировалось увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс.