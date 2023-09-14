Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:57

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s и Ararat, готовится к закрытию представительства в России. Об этом накануне сообщило издание «Коммерсантъ». Однако, по мнению экспертов, за счет параллельного импорта бренды концерна все равно останутся на российском рынке. Но сохранение офиса в России сопряжено с такими рисками, что его необходимо будет закрыть.

Читатель, наверное, еще не забыл, что подобную «сенсационную» новость haqqin.az преподнес еще в мае текущего года. Тогда компания Pernod Ricard официально заявила о прекращении экспорта своих международных брендов в Россию в конце апреля. Этот факт подтвердил и министр экономики Армении Ваган Керобян. Он сказал, что Ереванский коньячный завод, который известен брендом «Арарат» и принадлежит французской компании Pernod Ricard, прекращает поставки своей продукции в Россию. Но, немного подумав, министр, видимо, решил проявить осторожность и добавил: «Официальной информации я не получал, но, кажется, есть сведения о том, что Ереванский коньячный завод прекращает экспорт в Россию». И добавил на всякий случай, что это решение создаст проблемы для армянских фермеров. Казалось бы, официальное сообщение компании и полуофициальное заявление министра в парламенте являются весомыми аргументами. Однако честность – не свойственная для армянских государственных мужей черта характера. Буквально на следующий же день это в очередной раз доказало издание «Медиамакс». Оказалось, что растиражированная от 18 мая информация в прессе о приостановлении экспорта армянского коньяка Aрарат в Россию не соответствует действительности. Выяснилось, что коньячный завод продолжает работу в штатном режиме, выполняя во всех странах все свои обязательства перед партнерами и тысячами армянских виноградарей. Сделанное же накануне заявление представителя компании Pernod Ricard о приостановлении бизнеса на территории России предполагает, что компания PR Rouss, которая является партнером Арарат в России, в ближайшие месяцы завершит свою деятельность. Тем временем Ереванский коньячный завод остается привержен принципу обеспечения непрерывной доступности своей продукции потребителю.

Армянская «правда» – вещь весьма двуликая. А если ее украшают еще и французские цветочки, то она превращается в какое-то наваждение, которое демонстрирует сегодня на Южном Кавказе французская дипломатия с армянским уклоном. При этом правда банальна: представительство французской компании в России закрывается. Но и для закрытия представительства понадобились усилия армяно-французского коньячного тандема, чтобы придать простому делу некий высокий статус. Чтобы закрыть представительство, этому тандему пришлось сделать громкую, но малозначительную кадровую перестановку. На должность гендиректора российского представительства Pernod Ricard – АО «П.Р.Русь» – 8 августа был назначен Игнатий Аракелян. До этого он возглавлял входящий в группу «Ереванский коньячный завод», а также был министром сельского хозяйства Армении. Аракелян сменил на этой должности бывшего гендиректора Лорана Пийе, который возглавлял Pernod Ricard в России с 2019 года. Для чего бывшему армянскому министру потребовалось добиваться должности в закрывающейся компании? Да и стоило ли раздувать весь этот пиар, если коньячные дела у армяно-французского тандема и так шли со скрипом? В частности, согласно отчетности самой же российской «дочки» Pernod Ricard АО «П.Р.Русь», выручка компании в 2022 году снизилась до 19,2 млрд с 27,5 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль составила при этом 2 млрд руб., снизившись с 2,1 млрд руб.