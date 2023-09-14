Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:13

В преддверии годовщины начала массовых акций протеста в Иране, связанных с убийством «полицией нравов» 22-летней Махсы Амини, Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила план мер, направленных против властей ИРИ. Поводом стало нарушение прав человека, а также стремление ограничить способность Тегерана импортировать или экспортировать оружие. Как сообщает haqqin.az cо ссылкой на Associated Press, поскольку Вашингтон стремится ввести по отношению к Исламской Республике еще большие ограничения, канун годовщины общенациональных протестов стало удобным временем для принятия ряда мер под общим названием «Закон Махса». Согласно новым ограничениям, накладываются санкции на верховного лидера Хаменеи, президента Ибрахима Раиси и других должностных лиц Ирана. План этих мер передан на рассмотрение американского Сената, где демократы в большинстве. Если меры будут одобрены Сенатом, то президент Ирана будет обязан наказать всех нарушающих права человека высокопоставленных чиновников Исламской Республики.

Однако вопрос о правах человека всё же стоит здесь не на первом месте. В целом решение американской Палаты представителей направлено против производства и экспорта Ираном ракет и беспилотников путем введения санкций против лиц, участвующих в этих процессах. Также вводятся санкции в отношении высокопоставленных правительственных чиновников за «нарушение прав человека и поддержку терроризма»; отдельным параграфом идут санкции за преследование иранским правительством религиозного меньшинства бахаи. Новые меры предусматривают обязанность правительства США каждые 90 дней представлять Конгрессу отчет о лицах, ответственных за нарушения прав человека в Иране, включая Али Хаменеи и Ибрагима Раиси, а также связанных с ними ведомств и учреждений. Напомним, что Махса Амини была задержана за то, что она якобы неправильно носила хиджаб в нарушение ограничений, требующих от женщин в общественных местах носить исламские платки, повязывая их определенным образом. Она скончался через три дня после заключения под стражу.

Последовавшие за этим протесты стали самыми крупными антиправительственными выступлениями со времен прихода к власти в Иране теократического режима в 1979 году. По данным правозащитного информационного агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала протестов 16 сентября 2022 году силами полиции, СИПАХ и полувоенного ополчения Басидж было убито более 522 манифестантов, в том числе 71 ребенок. Один из авторов нового санкционного пакета, член палаты Представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс, написал в социальных сетях, что давно пора «наказать виновных в убийстве Махсы и репрессиях против храбрых иранских протестующих». Тем временем общая напряженность в еще большей степени осложнила попытки администрации Байдена возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном, прерванные после того, как бывший президент Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки в 2018 году.