Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:31

Кремль можно поздравить с очередной дипломатической «победой»: узкий круг ее союзников прирос теперь Северной Кореей, дрожите, супостаты и недруги, ужо вам теперь не поздоровится. А ведь еще без малого шесть лет назад, 16 октября 2017 года было опубликовано сообщение «Интерфакс», в котором, в частности, говорилось: «Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи, согласно которому запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР».

Сейчас все изменилось. И вот уже глава российской дипломатии Сергей Лавров заявляет о том, что Россия откажется от санкций в отношении КНДР. А то, что было раньше – так это сущий пустяк, поскольку тогда решение принималось «в совершенной другой геополитической обстановке». Разумеется, политические погоды сейчас что в Пхеньяне, что в Москве стоят качественно иные. А потому вчерашнее общение Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный», когда они уху ели, было похоже даже не на оперетту, а на представление китайской оперы. Два артиста играли спектакль, осыпая врагов страшными проклятиями и чрезмерно превозносили вечную отныне дружбу «двух одиночеств». А между тем, за парадными сообщениями российских информационных агентств остался без ответа один небольшой вопрос, на который несменяемые руководители так и не ответили российскому народу: «А в чем, собственно, заключался предмет переговоров и какие были достигнуты договоренности?» Ну, кроме того, что Владимир Путин пообещал помочь северокорейцам со строительством спутников.

Но особенность путинской России заключается в том, что руководство страны приватизировало ее внешнюю политику, сделало дипломатию частной собственностью. История переговоров с Кимом показывает, что начальство считает, что народу даже и содержание их разговора знать не положено. Хотя, чего уж там знать? Ведь совершенно очевидно, что вчера на космодроме «Восточный» Россия демонстративно сделала свой выбор в корейском конфликте - из двух Корей выбрала Северную. Ведь как недавно сказал российский президент, «конфликт на Украине нужен нашим противникам для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России». А поскольку это игра в долгую – Кремль поспешил пришпорить этот процесс. Южная Корея была одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, вложив в нее более 20 миллиардов долларов. Lotte Group - сеть отелей и кондитерский завод, предприятия Samsung, Kia, Hundai, LG - все высокотехнологичные производства. Известный бренд лапши Доширак, который производится на корейском предприятии в Рязани. Плюс – строительство российского ледокольного флота, где вся электронная начинка – южнокорейская.