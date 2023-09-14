Юлия Медведева, специально для haqqin.az 02:52

Вчера в Сирии произошел инцидент между российскими военными и остатками ЧВК «Вагнер», лишь после вмешательства из Москвы не закончившийся человеческими жертвами. Служба внешней разведки (СВР) и разведка Минобороны – Главное управление Генштаба РФ, традиционно называемое ГРУ, сошлись в смертельной схватке за наследие Евгения Пригожина.

Драматизма ситуации добавляет то, что экс-вагнеровцы не слишком хотят переходить в подчинение ведомству Сергея Шойгу, что вызывает крайнее раздражение у назначенного им куратора, генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и его подчиненных. А как российские генералы и полковники реагируют на это? Традиционно, крайне жесткими мерами. Суть инцидента, произошедшего на сирийской авиабазе Т4 такова: поскольку министерство обороны РФ запретило вагнеровцам летать через Хмеймим, те оформили полеты для ротации своего личного состава в Африке через сирийскую авиабазу. При подлете военно-транспортного борта из Ливии, в воздух были подняты российские военные вертолеты, а на взлетно-посадочную полосу были выгнаны пожарные машины, чтобы не допустить приземления. Сирийцам было сказано, что если самолет сядет, то по нему будет открыт огонь. Поскольку топливо в кружащем самолете заканчивалось - вопрос встал ребром, так как обратно в Ливии он мог и не дотянуть. Местные операторы экс-«Вагнера» дозвонились в Москву до Евкурова, и предупредили его, что если с самолетом что-нибудь случится, то в ответ они нанесут удар по базе российского министерства обороны в Ливии. После этого приказ был отменен и самолет благополучно приземлился. Но сам инцидент сейчас оживленно и с восточной экспрессией обсуждают от Северной Африки до Сирии, в надежде понять, «что у этих русских с головой».

Одновременно с этим происходит ухудшение ситуации в африканских государствах, где еще присутствует экс-«Вагнер». Так, в Мали перешел в наступление Азавад - сепаратистское объединение сахарских туарегов, которые почуяв выгодность ситуации пытаются ею воспользоваться и отбить у официальных властей север страны. В Центральноафриканской республике группа 3R, состоящая из народа фульбе – которые приняли ислам еще в средние века и периодически терроризирующие всех соседей, вновь выступили против властей. В ходе боестолкновения с ними у поселения Нгиа-Буар, что в 12 километрах от пограничного перехода в Камерун был убит один, по официальным данным, или несколько, по сообщениям местных источников, бойцов экс-«Вагнера». В этих условиях работа российского министерства обороны по пресечению логистики «вагнеров» оставляет их без поддержки, и превращает их, фактически, в смертников. Впрочем, когда подобные нюансы в отношении российских граждан в министерстве обороны кого-то смущали?

Тем более, что они, в глазах генералов – «отступники» и вообще без пяти минут изменники, поскольку не горят желанием уйти под крыло генерал-полковника Евкурова и назначенного им в Москве неформального руководителя/куратора генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, руководителя одного из самых засекреченных в российской военной разведке подразделений, в/ч 29155 или «Отряд 29155», занимающейся подрывной деятельностью, саботажем и ликвидацией за границей. В западных изданиях распространяется версия о том, что СВР, якобы, намерена забрать себе пропагандистские ресурсы экс-«Вагнера» и онлайн-дезинформацию, нацеленную на зарубежные страны. А ГРУ, соответственно – его военную составляющую. Беда только в том, что подобные версии выдвигают люди, не имеющие никакого понятия о том, как функционирует и к чему стремится современная власть в путинской России. Что главное для любого высшего российского чиновника, в погонах или без, в чем его сверхзадача? В наращивании собственного аппаратного веса и властного ресурса, которые приближают его к первому лицу и дают шанс войти в «ближний круг». И, одновременно, пристальное отслеживание того, чтобы не усилился его конкурент.