На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обрушении моста на 27-м километре автодороги Гяндоб – Хачмаз – Ялама – государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхня Хачмаз Хачмазского района из-за сильных паводков, вызванных интенсивными дождями.

Как сообщили в МЧС, на территорию прибыли силы Северного регионального центра МЧС, соответствующие госструктуры были проинформированы.

По предварительной информации, 2 человека были спасены с помощью специальных средств и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Будет предоставлена дополнительная информация.