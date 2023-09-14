Мост на дороге Хачмаз – Худат обрушился: есть пострадавшие +заявление МЧС; добавлено фото; обновлено 11:39
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обрушении моста на 27-м километре автодороги Гяндоб – Хачмаз – Ялама – государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхня Хачмаз Хачмазского района из-за сильных паводков, вызванных интенсивными дождями.
Как сообщили в МЧС, на территорию прибыли силы Северного регионального центра МЧС, соответствующие госструктуры были проинформированы.
По предварительной информации, 2 человека были спасены с помощью специальных средств и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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Обрушился автомобильный мост над рекой Гудъялчай, передает АПА.
Согласно информации, в результате обрушения моста легковой автомобиль упал в реку, пострадали три человека, их госпитализировали в Хачмазскую центральную районную больницу.
По словам председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первого заместителя Исполнительной власти Хачмазского района Анара Оруджлу, причиной обрушения моста стало повышение уровня воды в реке в результате проливных дождей и износ одной из опор моста.