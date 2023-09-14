В заседании принимают участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, генеральные прокуроры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, исполнительный секретарь КСГП СНГ, а также ответственные лица секретариата СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Как передает haqqin.az, открывая встречу, генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что целью заседания является усиление взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ и сотрудничество в целях эффективного противодействия трансграничной преступности.

Далее генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева участникам заседания. В частности, в письме было отмечено, что обеспечение безопасности и сотрудничества на пространстве содружества представляет особо важное значение. Транснациональная организованная преступность представляет угрозу социальной, политической и экономической жизни любого государства. В условиях роста угроз региональной и глобальной безопасности перед органами прокуратуры СНГ стоят новые вызовы. Поэтому так важна совместная деятельность в борьбе с терроризмом, наркоторговлей, коррупцией, торговлей людьми, киберпреступлениями, отмыванием денег и другими преступлениями.

Далее выступил Игорь Малашевич, заместитель руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Он сказал, что в условиях возросшей нагрузки, обусловленной напряженной обстановкой в регионе, компетентные органы стран сотрудничества приняли меры, в том числе совместные, позволившие в прошедшем году обеспечить надлежащий оперативный контроль и недопущение резонансных преступлений.