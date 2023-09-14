Министр обороны Армении Сурен Папикян, заместитель начальника штаба Сухопутных войск США в Европе и Африке по оперативной линии бригадный генерал Патрик Эллис, командующий 10-й горнопехотной дивизией Вооруженных сил США генерал-майор Грегори Андерсон, а также иностранные военные атташе проследили за ходом в республике совместных армяно-американских учений Eagle Partner. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Приглашенные проследили за активным этапом практических тренировок. Затем главе оборонного ведомства и гостям был показан центр управления учениями, переоснащенные аудитории, где разрабатывают сценарии и принимают решения.

В конце визита командир миротворческой бригады в зале обсуждений проинформировал гостей об участии миротворческих подразделений вооруженных сил Армении в миссиях в ряде стран, подчеркнув тесное сотрудничество с миротворцами американской армии на этих участках", - говорится в сообщении.

Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них участвуют около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.