Американские и армянские генералы понаблюдали за совместными учениями обновлено 17:38
Министр обороны Армении Сурен Папикян, заместитель начальника штаба Сухопутных войск США в Европе и Африке по оперативной линии бригадный генерал Патрик Эллис, командующий 10-й горнопехотной дивизией Вооруженных сил США генерал-майор Грегори Андерсон, а также иностранные военные атташе проследили за ходом в республике совместных армяно-американских учений Eagle Partner. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.
"Приглашенные проследили за активным этапом практических тренировок. Затем главе оборонного ведомства и гостям был показан центр управления учениями, переоснащенные аудитории, где разрабатывают сценарии и принимают решения.
В конце визита командир миротворческой бригады в зале обсуждений проинформировал гостей об участии миротворческих подразделений вооруженных сил Армении в миссиях в ряде стран, подчеркнув тесное сотрудничество с миротворцами американской армии на этих участках", - говорится в сообщении.
Учения миротворческих подразделений Eagle Partner проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них участвуют около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.
*** 10:31
Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках проведения армяно-американских учений Eagle Partner 2023, сообщила пресс-служба посольства США в Ереване.
Командующий 10-й горной дивизией генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель по оперативной линии начальника штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадный генерал Патрик Элис вместе с послом США в Армении Кристиной Квин в пятницу провели наблюдение за ходом учений, отметили в пресс-службе.
11 сентября Армения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с военными США, в которых принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Учения пройдут в Армении на базе учебного центра «Зар» с 11 по 20 сентября.