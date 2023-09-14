Усилены меры контроля на дорогах Баку

В связи с началом учебного года Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана перешел на интенсивный режим работы. Информацию об этом сообщил Омар Хыдыров, ведущий специалист сектора по связям с общественностью Центра.

Он уточнил, что усилен контроль на территориях около образовательных учреждений столицы с помощью камер наблюдения и дорожной полиции.

Омар Хыдыров добавил: «Во избежание заторов на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом усилил режим «зеленой волны» на светофорах вблизи образовательных учреждений. Ситуация на дорогах города находится под контролем».