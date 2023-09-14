Премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, однако в Кремле ему не ответили. После этого премьер Армении отправил президенту России обширное письмо, о чем стало известно со слов Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Так пишет армянская газета «Грапарак».

Издание со ссылкой на свои источники, близкие к правительству Армении, дает свое объяснение, почему Пашинян не позвонил Путину во время недавней напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Издание утверждает, что Пашинян хотел провести телефонный разговор с Путиным, но в Кремле ему не ответили, после чего он отправил президенту России обширное письмо. По словам источника «Грапарак», в этом письме Никол Пашинян пытался оправдаться за антироссийские процессы, наблюдаемые в последнее время в Армении, уверяя, что они не направлены против России.

Издание также обратило внимание на то, что после 9 сентября риторика Пашиняна по отношению к РФ заметно смягчилась.

Напомним, 9 сентября Пашинян успел позвонить госсекретарю США, президентам Франции и Ирана, канцлеру Германии и премьер-министру Грузии.