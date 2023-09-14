Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, за годы своей работы реализовал множество социальных проектов в различных сферах.

После 44-дневной Отечественной войны Банк Республика выбрал своим приоритетным направлением поддержку семей шехидов и ветеранов, а также реализацию различных социальных проектов на освобожденных от оккупации землях. Свой очередной проект в этом направлении банк реализовал в освобожденном от оккупации Лачинском районе.

Так, накануне 15 сентября – Дня знаний сотрудники банка посетили город Лачин и встретились с детьми, которые впервые пойдут здесь в школу. На встрече сотрудники банка вручили детям портфели с различными школьными принадлежностями, пожелали им приобрести новые знания и в будущем стать полезными специалистами для Азербайджана.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.