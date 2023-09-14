Пресечена провокация сепаратистов в Карабахе Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 15 сентября в 09:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии в Ходжалинском районе предприняли попытку прорыть траншейные дороги.
«В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены», - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.