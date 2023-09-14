За разрешением – к СГБ постановление Кабмина
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление, регулирующее использование замороженных активов для покрытия необходимых и непредвиденных расходов частных лиц и учреждений.
Документ определяет порядок возмещения физическим лицам и структурами необходимых и непредвиденных расходов из замороженных активов, предусмотренных статьей 4.1 Закона Азербайджанской Республики «О целевых финансовых санкциях».
Право на доступ к замороженным активам выдается Службой государственной безопасности Азербайджана.