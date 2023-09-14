Договаривайся не договаривайся, а Эрдоган по-любому выкрутит в свою пользу главный вопрос
Амбициозный проект Владимира Путина по созданию «газового хаба» в «дружественной» Турции, который снова открыл бы «Газпрому» двери на европейский и мировой рынок, оказался на грани провала.
Что не ломается, то не складывается – такова нынче судьба всех амбициозных проектов. В том числе и газового хаба в «дружественной» по классификации Кремля Турции, о создании которого Владимир Путин торжественно объявил почти год назад.
Проект критически важен как для «российского всего», Газпрома, так и для бюджета страны, поскольку европейский рынок газа потерян, а после взрывов на «северных потоках» Кремль лишился возможности вернуться на него в обозримой перспективе.
А «поворот на Восток» заменить европейский рынок не может. В первую очередь потому, что он был премиальным, то есть доходность российских поставок на этот рынок была максимально возможной. Ни Китай, ни другие азиатские «партнеры» такую прибыльность обеспечить не могут, вынуждая Москву продавать свой газ с сумасшедшими скидками, да еще и с отсрочкой платежей.
Турецкий газовый хаб мог бы стать в этой ситуации выходом для Москвы, способом увеличить свой экспорт на выгодный рынок. Пусть и с потерей части прибыли из-за турецкого посредничества, в Азии и этого не заработаешь, но в Кремле уперлись. Из-за вопроса кто будет этим хабом управлять. Каждая сторона, понятно, имеет свои аргументы, причем турецкие выглядят несколько более прочными. Россия настаивает, что так как газ российский, то логично, если управление хабом будет осуществлять именно российская сторона.
Турки не менее резонно заявляют, что газ переходит в собственность Турции на границе хаба, а потому управление - чисто турецкое. Кремль возражает: вы же хотите покупать газ с отсрочкой платежа на год, поэтому он все равно российский - ну и так далее, забывая о главном – возникшей после 24 февраля 2022 года проблеме с европейскими покупателями.
Которая заключается в общеевропейском консенсусе: Кремль использует газ как оружие, поэтому либо он российский, либо мы его покупаем. И никакое совмещение - «немножко и турецкий, и российский» - здесь попросту невозможно, Европа на это не пойдет. И Москва в этом вопросе полностью зависит от Анкары. Справедливости ради надо отметить, что и турки без российских поставок не смогут начать зарабатывать на продаже газа.
Наблюдатели говорят по-разному. Одни – о том, что делится шкура неубитого медведя, поскольку за неполный год проект еще не сдвинулся с места, сначала одни встречные требования, затем еще какие-то. Другие – о том, что договариваться надо на берегу, чтобы потом не разочаровываться, или, как любит делать Кремль, жаловаться, что его в очередной раз обманули и обвели вокруг пальца.
Но как мы знаем из новейшей истории российско-турецких отношений и истории диалога Путин-Эрдоган, договаривайся не договаривайся, а турки по-любому выкрутят ситуацию в свою пользу. То есть, как сквозь зубы цедят в Кремле, «воткнут в спину ятаган». Да еще и заставят Москву приплатить им за это.
Впрочем, после того как Кремль полностью приватизировал внешнюю политику, исключив обсуждение ее не только населением, но и независимыми экспертами, после того как российский МИД превратился в генератор пропаганды и хамства, производя это в промышленных масштабах, иного и ожидать трудно.