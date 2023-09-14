Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:29

Амбициозный проект Владимира Путина по созданию «газового хаба» в «дружественной» Турции, который снова открыл бы «Газпрому» двери на европейский и мировой рынок, оказался на грани провала. Что не ломается, то не складывается – такова нынче судьба всех амбициозных проектов. В том числе и газового хаба в «дружественной» по классификации Кремля Турции, о создании которого Владимир Путин торжественно объявил почти год назад.

Проект критически важен как для «российского всего», Газпрома, так и для бюджета страны, поскольку европейский рынок газа потерян, а после взрывов на «северных потоках» Кремль лишился возможности вернуться на него в обозримой перспективе. А «поворот на Восток» заменить европейский рынок не может. В первую очередь потому, что он был премиальным, то есть доходность российских поставок на этот рынок была максимально возможной. Ни Китай, ни другие азиатские «партнеры» такую прибыльность обеспечить не могут, вынуждая Москву продавать свой газ с сумасшедшими скидками, да еще и с отсрочкой платежей. Турецкий газовый хаб мог бы стать в этой ситуации выходом для Москвы, способом увеличить свой экспорт на выгодный рынок. Пусть и с потерей части прибыли из-за турецкого посредничества, в Азии и этого не заработаешь, но в Кремле уперлись. Из-за вопроса кто будет этим хабом управлять. Каждая сторона, понятно, имеет свои аргументы, причем турецкие выглядят несколько более прочными. Россия настаивает, что так как газ российский, то логично, если управление хабом будет осуществлять именно российская сторона.