Турция находится на заключительном этапе переговоров с Китаем по вопросу строительства новой атомной электростанции, сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что переговоры могут завершиться в ближайшие месяцы. Предполагаемое место строительства АЭС, которое недавно посетили китайские представители, находится у границы с Болгарией и Грецией.

Эта будет третья атомная станция в Турции: первую строит Россия у Средиземного моря, вторая, расположенная на побережье Черного моря, находится в процессе планирования.

По словам Байрактара, в строительстве второй АЭС заинтересованы «Росатом» и южнокорейские компании.