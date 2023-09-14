Рамиль Алиев, собкор 11:43

Состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с прибывшей в Азербайджан делегацией Канады. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой. Во встрече приняли участие член Палаты общин Канады, депутат Чандра Арья, директор издательства влиятельной еврейской медиаплатформы Канады Thej.ca Рон Ист и соучредитель функционирующей в Оттаве азербайджанской воскресной школы "Карабах" Нигяр Алиева. На встрече Ф.Мурадов проинформировал делегацию о политике взаимодействия азербайджанского правительства с диаспорой, высоко оценил интеграцию азербайджанцев в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь Канады, особо отметил, что такие депутаты, как Чандра Арья, играют большую роль в налаживании связей между парламентариями Онтарио, Канады и азербайджанской общиной, и выразил Чандре Арья отдельную признательность за посещение Дома Азербайджана в Торонто.

Гости из Канады одновременно ознакомились с работой Diaspor TV və Diaspor FM. Отметим, что нынешний визит состоялся в рамках проекта Госкомитета в связи с информированием международной общественности об азербайджанских реалиях. В первый день визита делегация Канады посетила Шехидляр Хиябаны, Нагорный парк, Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Aтешгях". Затем состоялись встречи канадской делегации в Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики, Милли Меджлисе, Государственном комитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами. Гости были подробно проинформированы о внешней политике Азербайджана, азербайджано-канадских отношениях, усилиях Баку по установлению мира и нормализации в регионе Южного Кавказа, экономическом потенциале Азербайджана, перспективах взаимного сотрудничества с Канадой, последствиях армянской оккупационной политики, начале процесса безопасного возвращения азербайджанцев к родным очагам в результате работы по восстановлению и созиданию, проводимой в Карабахском регионе…

Делегация Канады в рамках визита в Азербайджан побывала в Джебраильском и Зангиланском районах Карабахского региона. Разрушения, увиденные канадскими гостями по дороге до Xудаферинского моста, произвели на них глубокое впечатление. Они подчеркнули, что хорошо понимают, какие чувства такая картина вызывает у некогда проживавших здесь азербайджанцев, которые в течение 30 лет жили тоской по родной земле. Гости сделали памятную фотографию на фоне Худаферинского моста. В ходе посещения зангиланского села Агалы гости были подробно проинформированы об инфраструктуре этого населенного пункта, воссозданного на основе концепции "умное село". Канадские гости, усевшиеся за школьные парты в классных комнатах, назвали функционирование такой школы в селе Агалы важным событием, пожелали учителям, ответившим на все их вопросы, успехов в новом учебном году.