Байден Путину: Китай «не очень уважает» Россию

Китай не относится к России с уважением, заявил американский президент Джо Байден на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года. Об этом глава американской администрации сказал во время выступления в Мериленде.

Байден рассказал, что вскоре после своего избрания встретился с «коллегой, которого знает уже 25 лет», среди тем были стратегическая доктрина и недопущение размещения ядерного оружия в космосе. С его слов, Путин сказал, что «с неохотой говорит об этом», поскольку чувствует, что Вашингтон ждет от него привлечения Китая к этому вопросу.

«Я сказал: «Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, у вас общая граница длиной 6 тыс. миль, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает», — рассказал президент США.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня 2021 года, разговор длился около четырех часов. По оценке российского президента, во время переговоров не было враждебности, в отношениях между странами создалось много «завалов», но обе стороны были настроены на поиск решений.

Байден не в первый раз говорит о сложностях в отношениях между Россией и Китаем. По его мнению, кажущееся сближение двух государств «сильно преувеличено» на фоне того, насколько сильно в последнее время объединились западные страны.