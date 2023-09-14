Переговоры Турции и России: прорыва по газовому хабу нет

Турция возобновила обсуждение с Россией относительно создания газового хаба. Как передает ТАСС, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Он отметил: «С тех пор как они (Россия — ред.) предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры».

Ранее агентство Reuters сообщало, что планы по созданию газового хаба столкнулись с трудностями из-за разногласий между Москвой и Анкарой, особенно по вопросам контроля над этим объектом.