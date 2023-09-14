Товарищ Ким в черном списке Украины. Россия негодует
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Создатели сайта обвиняют его в пособничестве России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Датой внесения его в базу указано 6 сентября.
Российский МИД уже успел отреагировать на внесение Ким Чен Ына в список сайта.
«Это очередная провокация», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Галузин также отметил, «дружбу с Северной Кореей поколебать невозможно».
Напомним, накануне бывший глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян также был внесен в базу «Миротворца».
«Миротворец» — украинский веб-сайт, отслеживающий и публикующий информацию о лицах, связанных с сепаратизмом, терроризмом и другими действиями, противоречащими интересам и законодательству Украины.