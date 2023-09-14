Товарищ Ким в черном списке Украины. Россия негодует

Создатели сайта обвиняют его в пособничестве России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Датой внесения его в базу указано 6 сентября.

Российский МИД уже успел отреагировать на внесение Ким Чен Ына в список сайта.

«Это очередная провокация», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Галузин также отметил, «дружбу с Северной Кореей поколебать невозможно».

Напомним, накануне бывший глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян также был внесен в базу «Миротворца».

«Миротворец» — украинский веб-сайт, отслеживающий и публикующий информацию о лицах, связанных с сепаратизмом, терроризмом и другими действиями, противоречащими интересам и законодательству Украины.