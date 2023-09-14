Мать оправданного сына благодарит Коллегию адвокатов

Так, гражданка Санам Алиева (имя и фамилия условные) в благодарственном письме отметила, что ее сын Махир Алиев (имя и фамилия условные) долгие годы работал инженером в одном из почтовых отделений Баку. Однако он был арестован за хранение наркотиков. В связи с этим делом мужчине назначили адвоката за счет государства — Азера Ибрагимова. Адвокат защищал Махира Алиева во всех судах.

По словам женщины, Бинагадинский районный суд Баку оправдал ее сына. Неудовлетворенный приговором прокурор обратился в Бакинский апелляционный суд с протестом. Суд оставил приговор в силе. Позже прокурор подал кассационный протест. Верховный суд также не изменил приговор.

Санам Алиева заявила, что адвокат Азер Ибрагимов оказал достаточную поддержку для защиты прав ее сына: «Азер Ибрагимов регулярно проводил встречи, в результате которых он помог установить невиновность моего сына. Адвокат представил записи с камеры, доказывающие невиновность Махира. В результате мой сын был оправдан».

Женщина добавила, что «всем известно, что в последнее время в деятельности Коллегии адвокатов достигнут достаточный прогресс. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за это. Мы очень довольны адвокатом».