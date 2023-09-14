В Азербайджане уменьшили госпошлину на мобильные телефоны

Уменьшается размер госпошлины, взимаемой за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного пользования.

Это отражено в предложенной поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, сумма госпошлины за регистрацию снижается с 20 до 15 манатов для мобильных устройств с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото -, видеосъемки и доступа в интернет.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования.