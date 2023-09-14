«Аль-Каида» пригрозила Швеции и Франции
«Аль-Каида» пригрозила атаковать ведомства Франции и Швеции. Об этом сообщает французская Figaro.
«Аль-Каида на Аравийском полуострове» пригрозила атаковать «министерство» в Париже и уничтожить «шведское посольство», — пишет издание.
Газета отмечает, что угрозы в адрес двух стран связаны с акциями по сожжению Корана в Швеции. Также раздражение организации вызвало решение Франции по запрету на ношение мусульманской одежды абайи в школах.
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