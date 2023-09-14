Минобороны Турции об освобождении Баку видео
Министерство Национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи со 105-летием освобождения Баку от оккупации. По этому случаю турецкое министерство разместило пост в Х (бывший Twitter).
«Поздравляем с 105-й годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации. С уважением чтим память Нури-Паши (Киллигиль) и героев Кавказской исламской армии, которые не оставили одних наших братьев – азербайджанских тюрков.
Так же, как и 105 лет назад, мы и впредь будем единым сердцем, единым кулаком с нашими братьями – азербайджанскими тюрками», — говорится в поздравлении.
#Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yılı kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Nuri (Killigil) Paşa’yı ve onun komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2023
105 yıl önce olduğu gibi bugün de… pic.twitter.com/4WJXQEg5Q5