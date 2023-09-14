Министерство Национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи со 105-летием освобождения Баку от оккупации. По этому случаю турецкое министерство разместило пост в Х (бывший Twitter).

«Поздравляем с 105-й годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации. С уважением чтим память Нури-Паши (Киллигиль) и героев Кавказской исламской армии, которые не оставили одних наших братьев – азербайджанских тюрков.

Так же, как и 105 лет назад, мы и впредь будем единым сердцем, единым кулаком с нашими братьями – азербайджанскими тюрками», — говорится в поздравлении.