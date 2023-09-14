Сенат США начал расследование против Илона Маска

По данным Bloomberg, сенаторов интересуют вопросы, связанные с национальной безопасностью, в частности, почему решение о предоставлении связи принимал частный бизнесмен, а не государственный чиновник. «Комитет энергично исследует этот вопрос со всех сторон», – заявил его председатель Джек Рид.

Компания Маска SpaceX, в которую входит Starlink, является крупным подрядчиком госведомств, запуская в том числе разведывательные спутники для Министерства обороны. В 2022 г., когда произошла получившая скандальную известность история с отказом Маска, Starlink за свой счет обеспечивала связь в Украине; сейчас у нее есть контракт с Пентагоном. Несколько сенаторов, включая члена комитета Элизабет Уоррен, в последние дни публично задавались вопросом, почему решение о поддержке военной операции ВСУ принималось не чиновниками.

«Когда речь идет о национальной безопасности США, последнее слово не должно быть ни за Илоном Маском, ни за каким-либо другим частным гражданином», – заявил Рид.

Маск, о решении которого отключить Starlink стало известно из его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, уже несколько раз объяснял мотивы своего решения. На этой неделе он заявил, что Starlink изначально не работал в Крыму из-за американских санкций против России и что он бы включил связь и помог украинским военным, если бы президент Джо Байден дал ему такое указание. Однако подобной директивы никто не дал, сказал Маск.

Один из помощников сенаторов сказал Bloomberg, что те намерены отправить запрос министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить информацию о работе Starlink в Украине. По словам помощника, пока расследование имеет неофициальный статус.

Маск, как рассказывается в его биографии, опасался, что в ответ на удар по Крыму Россия может применить ядерное оружие. В этом его, в частности, убеждал посол в США Анатолий Антонов.

«Это поучительная история о самонадеянности миллиардера, который стал играть эксцентричную роль во внешней политике США. Но это также и история о страхе, который сеют и распространяют русские, намеренно пытаясь сформировать в западном мире определенное восприятие этой войны», – написала историк, специалист по России и коммунистическим странам Энн Эпплбаум в журнале The Atlantic.