В России берутся за «негодных»: «служить некому»

В Госдуме РФ рассматривают возможность уменьшения числа медицинских противопоказаний для службы в армии. Об этом российским СМИ заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Соболев сказал: «То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью — это 100%. <…> Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей».

Соболев добавил, что такие изменения помогут увеличить численность российской армии: «Должен же кто-то родину защищать. А то у кого двое детей, у кого болезни, — в конечном итоге служить некому».

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал реформу армии. К 2026 году численность войск планируется увеличить до 1,5 млн человек с целью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку этому плану. Однако, по данным Bloomberg, некоторые члены силовых структур России предлагают радикальные меры, включая смену руководства Минобороны и введение военного положения.