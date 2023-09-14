Прогноз погоды

16 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах вероятны дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем местами пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-19, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 7-12° тепла.