Сданы в эксплуатацию школы, построенные Фондом Гейдара Алиева в Гёйчае, Исмаиллы и Габале; фото
Фондом Гейдара Алиева регулярно строятся или капитально восстанавливаются и сдаются в эксплуатацию новые учебные заведения. 2023/2024 учебный год не стал исключением. Подарок Фонда учителям и ученикам охватывает не только Баку, но и регионы Азербайджана.
В новом учебном году Фондом Гейдара Алиева в Баку и регионах Азербайджана будут сданы в эксплуатацию 22 капитально отремонтированные и восстановленные, а также вновь построенные учебных заведения (19 школ и 3 дошкольных учреждения). В течение учебного года планируется открытие еще 10 школ, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева.
Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, а также министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили недавно построенные и капитально отремонтированные школы в Гёйчае, Исмаиллы и Габале.
Здание Гёйчайской городской средней школы №6, построенное в 1969 году, пришло в негодность, с января 2023 года Фондом были начаты восстановительные работы. В результате проведенных работ в короткие сроки сдано в эксплуатацию учебное заведение на 624 ученических места, состоящее из 4 корпусов (одного корпуса в 3 этажа и остальных корпусов в 2 этажа). В школе созданы 30 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты трудовой подготовки для девочек и мальчиков, информатики, военной подготовки, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка. Учебное заведение обеспечено необходимой мебелью и оборудованием, классы и лаборатории были оснащены наглядными пособиями, озеленен школьный двор, установлены современные системы освещения.
Отметим, что Фонд Гейдара Алиева на сегодняшний день осуществил строительство школ, детских домов и детских садов в городе Гёйчай, а также в селах Бейдавил, Кюрдшабан, Альпут Гёйчайского района.
Проекты Фонда Гейдара Алиева в сфере образования затронули и Исмаиллинский район. На сегодняшний день Фондом сданы в эксплуатацию средняя школа, детские сады в городе Исмаиллы, а также в различных селах района. К работе Фонда Гейдара Алиева в сфере образования в Исмаиллинском районе в новом учебном году добавилась еще одна. По инициативе Фонда здесь построено новое здание для средней школы №4 на 280 ученических мест. Построенная в 1979 году школа №4 города Исмаиллы за прошедшее время пришла в негодность. В результате строительных работ, начатых Фондом Гейдара Алиева в январе этого года, было построено учебное заведение, состоящее из 3 корпусов. Школа оснащена необходимым оборудованием, классами и лабораториями с наглядными пособиями. Помимо спортзала введена в эксплуатацию открытая спортивная площадка. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению.
Еще один проект Фонда - на этот раз в Габалинском районе. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж построено и сдано в эксплуатацию здание средней школы №1.
Отметим, что во время ознакомления президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с проводимыми Фондом восстановительными работами в Албанской церкви Матери Пресвятой Девы Марии в поселке Нидж в мае 2021 года председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили обратился к главе государства с просьбой о ремонте школы, которой 150 лет. В связи с этим Фондом Гейдара Алиева было начато строительство нового здания для школы №1.
Это не первый проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с образованием, в поселке Нидж. Так, в поселке по инициативе Фонда была построена полная средняя школа №2.