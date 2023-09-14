14:25

Фондом Гейдара Алиева регулярно строятся или капитально восстанавливаются и сдаются в эксплуатацию новые учебные заведения. 2023/2024 учебный год не стал исключением. Подарок Фонда учителям и ученикам охватывает не только Баку, но и регионы Азербайджана. В новом учебном году Фондом Гейдара Алиева в Баку и регионах Азербайджана будут сданы в эксплуатацию 22 капитально отремонтированные и восстановленные, а также вновь построенные учебных заведения (19 школ и 3 дошкольных учреждения). В течение учебного года планируется открытие еще 10 школ, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева.

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, а также министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили недавно построенные и капитально отремонтированные школы в Гёйчае, Исмаиллы и Габале. Здание Гёйчайской городской средней школы №6, построенное в 1969 году, пришло в негодность, с января 2023 года Фондом были начаты восстановительные работы. В результате проведенных работ в короткие сроки сдано в эксплуатацию учебное заведение на 624 ученических места, состоящее из 4 корпусов (одного корпуса в 3 этажа и остальных корпусов в 2 этажа). В школе созданы 30 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты трудовой подготовки для девочек и мальчиков, информатики, военной подготовки, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка. Учебное заведение обеспечено необходимой мебелью и оборудованием, классы и лаборатории были оснащены наглядными пособиями, озеленен школьный двор, установлены современные системы освещения. Отметим, что Фонд Гейдара Алиева на сегодняшний день осуществил строительство школ, детских домов и детских садов в городе Гёйчай, а также в селах Бейдавил, Кюрдшабан, Альпут Гёйчайского района.