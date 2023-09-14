Дачу Сталина выставили на торги

В России выставили на торги усадьбу «Липки-Алексеевское». В усадьбе, расположенной в Мытищинском округе Московской области, в 30-е годы прошлого века проживал Иосиф Сталин.

Начальная цена лота составляет 403,5 млн рублей (более 4,1 млн долларов). Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября, сам аукцион запланирован на 3 ноября.

В состав лота также входит аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости на общей площади 3,8 тысячи квадратных метров.

Победитель конкурса будет обязан провести работы по сохранению усадьбы и выполнять требования по ее содержанию.

С 1932 по 1934 год в данной усадьбе проживал Иосиф Сталин. На протяжении последующих десятилетий объект использовался как правительственная дача, здание не раз перестраивалось, на территории усадьбы появлялись новые сооружения. В 1989 году на этом месте находился реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями.