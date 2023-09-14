В Казахстане отменили шоу жены Пескова

В Казахстане приостановили продажи билетов на ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом говорится на сайте оператора по продажам билетов Topbilet.kz.

Причина отмены шоу не указана.

Напомним, что Татьяна Навка – известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка, с 2014 года является супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Отметим, что в марте 2022 года США и Япония внесли ее в санкционный список в связи с войной в Украине. Навка работает телеведущей и выступает в ледовых шоу. Была включена в список доверенных лиц президента Путина.

Навка поддержала войну против Украины, несмотря на то что по происхождению является украинкой. Также она со своими шоу неоднократно посещала оккупированный Донецк.

Ранее в Казахстане отменили выступления команды КВН «Камызяки» после их участия в мероприятиях в самопровозглашенной «ДНР».