«Остроумное» заявление Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что российский президент не заинтересован в «конструктивной дипломатии» и что «для танго нужны двое».

«Танго – это хорошо, но для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка», - сказал Путин.

На встрече с Лукашенко российский президент также упомянул, что в российскую армию на войну в Украине якобы записались 300 тысяч добровольцев «по патриотическим соображениям».

«Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – заявил Путин.

Он также назвал «чушью» заявления о том, что Россия набирает северокорейских добровольцев на войну.