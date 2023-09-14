ОАО «Азеришыг» продолжает работу по полному обновлению электросетей во всех регионах Азербайджана, восстановлению устаревших и давно вышедших из строя сетей.

Реконструкция электросетей продолжается в поселках Сараи и Ени Яшма. Как сообщает пресс-служба ОАО, строительство в последние годы большого количества домов и быстрый рост населения в жилом массиве Кёхнекенд в поселке Сараи затруднили обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией. Импровизированные линии электропередач часто выходили из строя, а напряжение было низким. Чтобы преодолеть эти проблемы и создать современную электросеть в новом жилом массиве, «Азеришыг» установил на этом участке новый трансформатор, построил сеть мощностью 0,4 кВ с использованием самоизолирующего кабеля и заглубления новых металлических опор.

Как сообщил замначальника Сумгаитского регионального управления энергоснабжения и сбыта Эльчин Алиев, также обновлены счетчики у абонентов, проживающих в этом районе. В результате обновления сети удастся кардинально снизить коэффициент технических потерь электроэнергии.

ОАО «Азеришыг» продолжает работу по обеспечению абонентов бесперебойным и стабильным электричеством на территории садов «Маариф», отведенных для учителей в Ени Яшма. В районе обновляется вся электросеть, старые опоры и линии электропередачи заменяются новыми. Абонентам устанавливаются новые умные счетчики.