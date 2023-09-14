15 сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Гавану (Куба) для участия в саммите G77 и Китайской группы.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в международном аэропорту Гаваны спикера Милли Меджлиса встретили министр юстиции Кубы Оскар Сильвера Мартинес, посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрено выступление спикера Сахибы Гафаровой на саммите G77 и Китайской группы.