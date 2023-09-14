Российская сторона готова продолжить диалог с Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, добавив, что МИД сообщит, когда будут согласованы даты по новым мероприятиям.

«Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность», — сказал Галузин, которого цитируют российские СМИ.