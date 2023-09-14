Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в сфере ядерной и радиологической деятельности на территории страны.

В ходе плановых проверок, проведенных ведомством в Республиканской клинической больнице имени М.А.Миргасымова, были выявлены многочисленные факты нарушения требований радиационной безопасности.

Согласно требованиям законодательства, в связи с выявленными нарушениями был составлен протокол и применено административное наказание по отношению к должностному лицу медучреждения. Также учреждению было дано время для устранения недостатков.

Однако обнаруженные недостатки не были устранены в указанные сроки.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также опасность, которую представляют для жизни и здоровья людей обнаруженные недостатки, связанные с радиологической деятельностью, в результате мер, принятых Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности в соответствии с требованиями законодательства, в Республиканской клинической больнице имени М.А.Миргасымова приостановлена работа рентгеновских кабинетов.