Россия не сможет в ближайшее время восстановить большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическую подводную лодку «Ростов-на-Дону», которые Украина фактически уничтожила ракетным ударом по Севморзаводу 13 сентября, пишет британская разведка.

«Несмотря на то что Минобороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что «Минск» почти наверняка был функционально разрушен, а «Ростов», вероятно, получил катастрофические повреждения», — говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Потеря «Ростова-на-Дону» лишает Черноморский флот одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине, отмечает британская разведка. «Попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов», потому что есть вероятность, что «сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы», говорится в сводке.

Минобороны РФ признало повреждение двух судов Военно-морского флота в результате ракетного удара по судоремонтному заводу в Севастополе. Ведомство пообещало полностью восстановить их, чтобы они могли продолжить боевую службу в составе своих флотов. Для нанесения удара по заводу Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников. Объект был атакован ночью десятью ракетами.