Россияне лидируют в приобретении турецкой недвижимости

С января по август текущего года в Турции продажи недвижимости иностранным гражданам уменьшились на 43,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 25 134 объекта. За 8 месяцев 2023 года граждане Азербайджана приобрели 544 объекта недвижимости. Это следует из данных Турецкого статистического института (TürkStat).

Граждане России лидируют по количеству приобретенного жилья: только в августе ими было куплено 733 объекта. За россиянами идут граждане Ирана, приобретшие 342 объекта, граждане Ирака с 220 объектами и граждане Казахстана с 141 объектом.

За 8 месяцев текущего года россияне купили 7 961 жилой объект, с большим отрывом заняв первое место среди иностранных покупателей турецкой недвижимости. Следом разместились Иран с 3 271 покупкой, Ирак - 1 408, Украина - 1 219, Казахстан - 1 001, Германия - 890, Кувейт - 614, Азербайджан - 544, Саудовская Аравия - 500, США - 486, Китай - 472, Афганистан - 450 и Великобритания - 443.