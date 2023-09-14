Ким Чен Ыну показали российские авиазаводы

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил заводы по производству военной и гражданской авиации в Комсомольске-на-Амуре, завершив визит в Россию. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, Ким Чен Ын побывал на авиазаводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители Су-35 и Су-57. Кроме того, глава КНДР ознакомился с производством гражданских самолетов SJ-100 на предприятии ПЦ «Яковлев». Из Комсомольска-на-Амуре Ким Чен Ын на бронепоезде уехал в Пхеньян.

США же снова предостерегли Северную Корею от поставок боеприпасов России, которые могут использоваться для войны в Украине. «Любая передача оружия от Северной Кореи России будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Мы будем следить за развитием ситуации и при необходимости без колебаний примем меры для привлечения виновных к ответственности».