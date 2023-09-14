Британия объявила «Вагнер» вне закона
Британские власти внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, говорится в заявлении МИД королевства.
«Российская наемническая организация «Группа Вагнера» были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к «Группе Вагнера» или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что (грозит) потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», - говорится в заявлении.