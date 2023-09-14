Азербайджанский рынок электроники скоро обогатится новым ярким событием: холдинг MyGroup , в состав которого входит ведущая компания в сфере электроники MyShops MMC , готовится открыть официальный магазин знаменитого бренда Vertu. Это событие станет важным моментом как для любителей роскошных аксессуаров, так и для тех, кто ценит качество и стиль.

Бренд Vertu, известный своими эксклюзивными смартфонами и аксессуарами, долгое время ассоциировался с роскошью и уникальным дизайном. Многие изделия Vertu стали настоящими символами статуса и изысканности. Теперь азербайджанские клиенты смогут насладиться всеми преимуществами этого бренда, не покидая своей страны.

Открытие первого официального магазина Vertu в Азербайджане будет не только знаком приверженности качеству и элегантности, но и шагом вперед в развитии рынка роскоши и высококлассных устройств в стране. Это также подтверждение того, что Азербайджан становится все более привлекательным местом для мировых брендов, стремящихся удовлетворить запросы изысканных потребителей.