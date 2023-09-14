В Азербайджане пройдут дожди, местами со снегом

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины 17 сентября до вечера 18 сентября установится нестабильная погода, скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, с вечера 17 сентября до второй половины 18 сентября в отдельных местах полуострова ветер усилится до 28-30 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова ливень, грозы.

17 сентября начиная с западных районов до 19 сентября погода будет нестабильной, временами ожидаются ливневые дожди.

В отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Ленкорань-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) осадки будут обильными, возможны грозы, град, в высокогорной местности снег. Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

В реках повысится уровень воды, ожидаются кратковременные паводки и сели.