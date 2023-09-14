Nar в День знаний посетил школы Физули и Тертера

Nar посетил шесть школ Физули и Тертера, чтобы поздравить первоклассников с Днем знаний. Мобильный оператор подарил им школьные принадлежности к новому учебному году.

Nar уже несколько лет поддерживает учащихся регионов Азербайджана в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми Nar в направлении КСО, можно на странице nar.az/projects.