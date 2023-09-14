Орбан критикует украинское зерно
Украинское зерно уже давно является «американским коммерческим продуктом», поскольку выращивается на землях, «принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы», не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссель просто-напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские», - сказал Орбан.
По его словам, «то, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам».