Украинское зерно уже давно является «американским коммерческим продуктом», поскольку выращивается на землях, «принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы», не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель просто-напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские», - сказал Орбан.

По его словам, «то, что мы называем украинским зерном, конечно, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам».