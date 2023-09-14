«Дело кубинских наемников»: скандал дипломатов

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна не разрешает своим гражданам участвовать в войнах в качестве наемников. Тем самым он возразил кубинскому послу в Москве, который сказал, что Гавана «не имеет ничего против» кубинцев, которые легально заключают контракт для участия в боевых действиях в Украине на стороне России.

«Однозначная и непоколебимая позиция правительства Кубы в соответствии с национальным законодательством заключается в том, что оно против участия граждан Кубы в любых конфликтах, наемничества и торговли людьми», — цитирует министра Reuters.

Глава МИД Кубы напомнил, что за наемничество и торговлю людьми в зависимости от тяжести преступления кубинским гражданам грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь.

Ранее в четверг посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья сказал российским СМИ, что кубинские власти не согласны лишь с нелегальным процессом вербовки. Арестованные же на прошлой неделе 17 человек, по версии посла, занимались нелегальной переправкой будущих наемников.

Неделю назад кубинские власти объявили об аресте 17 человек по подозрению в вербовке кубинских граждан в российскую армию для участия в войне в Украине. Их обвинили в торговле людьми. По данным следствия, лидер группировки имел контакт с двумя лицами на Кубе, которые вербовали молодых людей для участия в боевых действиях в Украине.