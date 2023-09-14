Новая кампания от Халг Банка и Bakcell

Халг Банк в партнерстве с компанией Bakcell объявляет о проведении новой кампании. В соответствии с условиями данной кампании только абоненты Вakcell получают возможность приобрести карту XalqKart Petrol или XalqKart Cashback на 3 года со скидкой за 10 AZN, используя промокод XK092023 при онлайн-заказе .

Совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают возможность зарабатывать топливо от 3% до 40% - OIL бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые далее обменивают на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol.

Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность зарабатывать кэшбек от 2% до 40% посредством безналичных оплат.

Обе карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback обладают выгодными условиями: начисление 8% годовых на остаток счета, бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манатов) на карты местных банков, бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манатов) и пополнение баланса карты.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/. Доставка по Баку бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.