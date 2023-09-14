Лекарства будут доступны по сниженным ценам
15 сентября 2023 года состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании Совета было принято решение об установлении верхних границ цен на медикаменты. Утверждение верхнего предела цен на лекарственные средства позволит населению приобретать лекарства по более низким ценам.
До принятия этого решения на лекарства действовала единая цена, и все аптеки продавали медикаменты по утвержденному тарифу. Теперь эти цены за единицу продукции утверждены как максимальные, а это означает, что лекарства можно отныне продавать по ценам ниже утвержденных.
Нововведение начинает действовать с сегодняшнего дня.