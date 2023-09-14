Министерство внутренних дел Азербайджана наградило турецкого полицейского Рамазана Шахина за проявленное уважение к национальному флагу, сообщает пресс-служба МВД.

В рамках футбольного матча между Турцией и Арменией, который прошел 8 сентября в Эскишехире, турецкий полицейский Рамазан Шахин проявил уважение к принесенному болельщиком азербайджанскому флагу, сложив и поцеловав его. За данный жест министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов вручил Шахину нагрудный знак «За международное сотрудничество».

Церемония награждения состоялась в Управлении полиции турецкой провинции Дюздже. На мероприятии присутствовал начальник управления Ибрагим Эргюдер. Помимо медали, Р.Шахину были переданы памятные подарки.